2024總統大選，在野陣營是否能整合，各界高度關注，國民黨主席朱立倫強調，要不斷堆疊善意，最後才能水到渠成。前國民黨立委陳學聖提出國民黨近日堆疊善意的舉動，認為國民黨若自信未來侯友宜民調會持續攀升，更要主動堆疊善意，而朱會說出這句話，「內心應該有底了」。

隨著大選將近，多家民調顯示，在野只要團結，就能贏得2024總統勝選。朱立倫日前被問及相關議題時強調，需要包括在野政黨間、支持者間一同努力，過程中不斷堆疊善意，最後才能水到渠成。

對此，陳學聖今（1）日在臉書提到，侯友宜、台中市長盧秀燕與民眾黨前立委蔡壁如合體，開始了堆疊善意的第一步；此外，侯在其他場合也應感受到藍白合現曙光，對非綠民眾的激勵，這都是善意。

陳學聖認為，下架民進黨是重中之重，立委席次上下差幾席相對就沒那麽重要，只要藍白候選人爭而不鬥，兩黨主事者不中斷對話，不管是透過政策白皮書的呼應、對答，或同框參與活動，大局的走向就是對的。

陳學聖強調，秉著善意繼續堆疊，尤其國民黨若自信未來侯民調會持續往上攀升，更應要主動堆疊善意，並認為朱立倫會說出這些話，「內心應該有底了」。