女大生騎車左轉碰撞直行機車 男騎士頭部重傷一度陷昏迷

中秋連假期間，台11丙線花蓮壽豐路段發生重大車禍！19歲方姓女大生昨騎機車行經路口，準備左轉進入小巷時，疑未留意對向車輛，不慎與一輛閃避不及的直行機車發生碰撞，王姓騎士直接從車上飛噴重摔在地，當場陷入昏迷，經緊急送醫救治開刀，生命跡象穩定，至於肇因，仍待警方釐清。

方女昨天下午2時43分騎乘機車，沿台11丙線南往北行駛，行經6.5公里處準備左轉進入平和三區路時，不慎與對向騎機車北往南直行的王男發生碰撞，由於撞擊力道大，男子從機車上飛噴後，直接重摔在地，以致頭部重創，當場昏迷，方女僅腳部受傷，無大礙。

警消獲報趕抵現場後，趕緊將王男送醫救治，所幸經開刀後，生命跡象已穩定，經查，兩人均有合格駕照，且酒測值均為零。

據事發路口監視器畫面，方女行經路口時，慢慢的從外車道切進內車道，左轉時有稍微停留在路口查看對向來車，未料正要左轉駛入小巷時，王男疑因車速稍快，閃避不及，兩台車進而發生碰撞，不過詳細的肇事原因，仍待警方釐清。