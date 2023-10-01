由美台商會主辦的「2023年美台國防工業會議」10月1日至3日將在美國維吉尼亞州舉行，美國在台協會理事主席羅森伯格、前美國太平洋艦隊司令史威夫特等人都將出席。美台商會表示，會議將討論美國與台灣國防合作的未來、國防採購流程以及台灣的國防和國家安全需求。

今年的會議將在維吉尼亞州的威廉斯堡旅館以個人形式舉行。美台商會表示，會中每位演講者都從自己的觀點和專業知識出發，之後進行小組成員討論及問答，使會議成為具實質和有價值互動的論壇。

美台商會指出，美台國防工業會議第一場會議，將對台灣面臨的最嚴重威脅進行最新評估，研究主要風險的根源及新出現的威脅；第二場會議將探討美國的台灣防務政策如何改變與擴大以及新的雙邊溝通管道，會中將討論美國對台灣國防政策的看法正在如何變化，我們現在處於政策演變的連續過程中，並研究接下來會發生什麼。

第三場會議則將重點討論美台防務合作的能力差距，著眼於現有的挑戰，包括解決經濟脅迫和供應鏈風險方面的差距、應對政治戰爭方面缺乏合作、互操作性問題以及工業能力建設方面的挑戰等。第四場會議將更仔細地探討資訊作戰、政治戰和網路安全，將其作為可能的兩岸衝突中新興的關鍵戰線。

至於最後一場會議，則將檢視台灣的關鍵基礎設施，包括交通、電信、能源和其他關鍵節點，以及戰略癱瘓在潛在衝突中可能發揮的作用。小組成員將討論美國和台灣工業界如何合作提供解決方案，討論重點是透過提高靈活性和增強彈性來提升台灣的因應能力。

根據議程，美國方面除羅森伯格外，包括前美國太平洋艦隊司命史威夫特、太平洋陸戰隊司令魯德、國防部印太安全事務助理部長薛瑞福等人，還有美國國務院及國防部官員都會派人出席。

我方代表團成員則包括國防安全研究所國防戰略與資源所所長蘇紫雲、退役海軍上將陳永康、退役中將田在勱等人。