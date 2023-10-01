適逢國際黑狗日，講述民進黨總統候選人暨副總統賴清德與已逝Luke愛犬故事的系列動畫「賴桑與我」，今日上架第8集《賣虱目魚的老闆》。他回憶，參選台南立委時曾與賣虱目魚粥的老闆結緣，該處成為經常造訪的「深夜食堂」，只是這位老闆幾年前過世，雖然感傷，但他承諾會把握時間盡力把事做好，不辜負支持自己的鄉親。

曾在台南服務多年的賴清德回憶，曾有一位支持者是賣虱目魚粥的老闆，因店面營業至深夜，他在參選立委時常去光顧，因而與老闆結緣，成為經常造訪的「深夜食堂」。然而這位老闆幾年前過世了，賴清德表示，雖然感傷但也會把握時間，盡全力把事做好，絕不辜負支持他的鄉親。

競選辦公室發言人郭雅慧表示，賴清德從政多年、認真服務，與許多支持者、在地民眾都是好朋友。隨著年紀增長，有些支持者與並肩奮鬥的戰友離世，賴清德都放在心上，也難免感傷惋惜，但始終沒有忘記每一位支持者的託付，無論是現在或未來，都會懷著感恩的心與使命，繼續為這片土地努力打拚。

郭雅慧說，此次影片邀請圖文插畫家「Paparaya」合作，賴清德競選辦公室指出，Paparaya擅長將古典元素結合現代風格呈現出新的詮釋，且透過兼具水墨、厚塗與可愛風格的畫風，生動描繪出賴清德與熱情支持者的溫馨互動，同時也透露賴清德已逝愛狗Luke的貪吃模樣。

郭雅慧補充，賴清德相當重視文化創意產業發展，日前也親自到「2023臺灣文博會」參訪，多位參與「賴桑與我」的繪師如KurtWu、元綺、諾米、Paparaya等人皆有出席設攤，也與「賴桑」本人相見歡，而10／1就是文博會最後一天，歡迎大家前往支持。