「雙十國慶主廚餐桌」吃得到鮮嫩多汁的「烤澳洲和牛臀」和多道精緻餐點，滿足老饕的胃。(滬尾藝文休閒園區提供)

「望高樓」擁有270度超遼闊的觀景視野，能將淡水河美景盡收眼底。(滬尾藝文休閒園區提供)

本周即將迎來4天雙十連假，這也是今年最後一個連續假期，被讚為「淡水河最美飯店」的淡水將捷金鬱金香酒店特別舉行2場「雙十國慶主廚餐桌」，包含烤澳洲和牛臀、豆腐乳炸雞翅腿、芥末烤鱸魚等精緻料理，還能將淡水河美景盡收眼底，限定2場的主廚餐桌，民眾訂位熱烈，業者表示：「名額即將售完。」

位於將捷金鬱金香酒店的「望高樓」能飽覽水河美景，浪漫氛圍，適合情侶約會、家庭聚餐。10月7日和8日兩天，推出限定2場「雙十國慶主廚餐桌」，包含清爽開胃的「檸汁薄荷水果沙拉」、濃郁的「南瓜湯佐蝦餅」以及各式麵包、時令水果、甜點等，餐桌重頭戲就是油花適中、肉質細膩的「烤澳洲和牛臀」，還有主廚特別推薦加入豆腐乳醃漬，經過高溫油炸，外觀金黃噴香的「豆腐乳炸雞翅腿」，以及採用新鮮驢魚，不過多調味烹飪，使其肉質鮮甜的「芥末烤鱸魚」，不管是牛、雞，還是魚，都能滿足老饕的胃。此外，業者還特別設置了「小朋友歡樂餐桌」，讓大小朋友都能一起歡度國慶連假。

擁有270度超遼闊觀景視野的「望高樓」，當天現場還有歌手LIVE音樂演唱，即日起線上訂位，成人每位1580元加1成，兒童每位800元加1成，0至5歲不收費；6至11歲以兒童計價；12歲以上以成人計價。