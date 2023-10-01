台灣人愛喝咖啡，據統計資料顯示，近10年來咖啡館倍數成長，咖啡豆進口金額也突破2億元，黑金商機成為各家業者搶食的焦點之一。

全球市場研究諮詢公司英敏特(Mintel)食品與飲料副總監 Caleb Bryant 指出，近一半的即飲咖啡消費者都在尋找令人享受的口味，為了滿足咖啡愛好者的味蕾，黑松推出檸檬口味的瓶裝咖啡新品「韋恩西西里氣泡咖啡」，產品以黑咖啡為基底，加入檸檬汁與氣泡，咖啡風味融合清新酸甜的檸檬，再加上氣泡帶來的清爽層次口感，為消費者提供全新咖啡選擇。

黑松指出，水果咖啡是近年受歡迎的風味咖啡之一，尤其西西里咖啡更是居家DIY或咖啡廳中消費者的熱門飲品，然而在國內瓶裝咖啡市場中，鮮少有果味氣泡咖啡的產品類型，為提供消費者更方便的選擇，特別推出「韋恩西西里氣泡咖啡」，讓民眾隨時都能輕鬆享受清爽好喝的西西里氣泡咖啡。