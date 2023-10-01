新竹縣聽力檢查室今年9月於竹北市身心障礙綜合福利服務中心4樓設置完成，將於2日正式啟用，由新竹縣輔具資源中心聘僱專職聽力師，提供專業助聽器評估服務，未來民眾有助聽器需求，可以預約評估。

在新竹縣聽檢室成立前，新竹縣府自2019年起與新竹市政府合作，租賃聽檢室提供縣民聽檢服務，4年來共計服務472人、提供472件次的評估報告。考量民眾舟車往返，也鑑於聽檢服務的必要性，縣府積極爭取經費設置聽檢室，2日正式啟用，運用專業聽檢設施協助評估聽力狀況，並評估適合的助聽器款別等，減少民眾自行去醫療院所衍生的檢測費用。

目前竹縣身心障礙者超過2萬人，其中領有第2類證明者將近3000人，有些孩子是天生聽力受損的，也有隨著年齡增長聽力受影響的長者，透過助聽器有助於增加聽覺障礙者社會互動，增進與人交流，達到家庭和諧。

縣府運用專業聽檢設備及評估團隊，並於評估後代送件簡化服務流程，一條龍服務一次到位，即日起歡迎有需要的縣民電洽5527316或5111015預約評估。若有輔具服務需求，也可就近洽輔具資源中心或輔具據點辦理。

南區輔具資源中心自4日起，每周三上午9時至12時於北埔鄉三村聯合服務中心1樓新增北埔服務據點1處，有需要評估、諮詢或維修的民眾，都可以提前預約。另外，南北區輔具資源中心服務再加碼，增設周六上午服務時段，讓有需要的縣民可前往輔具服務中心洽公、辦理所需服務，詳細時段資訊可至新竹縣輔具資源中心網站查詢。