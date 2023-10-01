美國聯邦眾議院議長麥卡錫今天讓一項民主黨支持度高於共和黨的臨時撥款法案過關，避免代價高昂的政府關門，卻因此遭到共和黨內強硬派威脅，揚言讓他失去議長職位。

共和黨控制的眾議院以335票對91票通過臨時撥款法案，隨後民主黨占多數的參院以88票比9票批准，以避免聯邦政府10年來第4度局部停擺，並趕在美東時間10月1日0時1分（台灣時間中午12時1分）大限前送交總統拜登簽署成為法律。

然而在眾議院採取行動後不久，強硬的共和黨保守派開始針對麥卡錫（Kevin McCarthy）作為議長的角色，聲稱他為華府的「統一黨」（Uniparty）贏得了勝利。

強硬派共和黨眾議員畢格斯（Andy Biggs）在舊稱為推特（Twitter）的社群平台X發問：「他應該繼續擔任眾議院議長嗎？」

麥卡錫在知道自己的飯碗可能不保的情況下，決定讓可能贏得民主黨支持的措施進行表決。他一位幕僚告訴路透社，麥卡錫認為，無論如何，一些強硬派都會試圖推翻他。

麥卡錫今天的發言顯然衝著反對者來：「你知道嗎？如果我必須冒失去工作的風險來捍衛美國公眾，我會這麼做。」（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1121001