46歲的女星何妤玟在2020年宣布斷開8年的婚姻後，便將重心移往工作上，近期更開始積極經營YouTube頻道，分享美容、保養及私下生活，吸引超過4萬人訂閱追蹤。近日，她與圈內好友陳為民開直播閒聊，兩人提及感情話題，陳為民說：「其實要何妤玟的男生，真的不難」，推薦何妤玟可以找白雲，理由竟與房事有關。

何妤玟恢單後坦言不少人想追她，陳為民揭3個追求關鍵，第一是心思要細膩，第二是可以沒有錢但不能小氣，第三點最重要，就是SIZE，接著陳為民拿出尺，「大家手邊有尺嗎？現在可以拿尺來量一下」，只見陳為民做勢丈量了起來，讓何妤玟笑得花枝亂顫，「不要把我們私聊的東西講出來」。

不過何妤玟接著表示有些男生喜歡豐滿，有些喜歡長腿，「女人也可以自在講啊」陳為民立刻推薦白雲說：「講到這個妳真的可以試試看白雲，因為白雲的我見過，白雲我兄弟，我見過一次，男人誰沒機會，都有聊到，妳可以試試看」，至今都印象深刻，何妤玟表示2人關係就像兄妹。

事實上，何妤玟最近上節目《11點熱吵店》分享過去的房事，透露：「我超常碰到男生做一半，突然說『我吸不到空氣了』缺氧，比如說像夏天，突然要去調冷氣，連不到40歲我都碰過做一半軟掉，最重要的是還硬不回來。」遇到這種狀況都讓她無比尷尬，呼籲男性健身時要多深蹲，訓練大腿的前側、根部。