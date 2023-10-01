日前1名謝姓工人將買到發綠雞蛋的照片po上網，遭農業部等單位提告，後被警方送辦，引發外界譁然、批評是「綠色恐怖」。對此，民進黨前主席許信良的胞弟、前立委許國泰砲轟，這種行為只有北韓等獨裁國家才會這麼做，他也感嘆，過去有民進黨人士為了爭取自由民主而犧牲，但現在，百姓罵了民進黨政府之後，居然要被約談。

謝姓工人日前在網路上po出買到綠蛋的照片，被農業部、中央畜產會分別提告，北市中正二分局9月27日深夜傳喚謝男到案，他強調真的有買到臭蛋，不過相關物證已丟棄，但警方認為，謝男沒有充分證據就貼文，因此依涉犯妨害名譽罪嫌將他函送台北地檢署偵辦，此事遭藍營質疑，民進黨搞綠色恐怖、箝制言論自由。

中天《廟口開講》昨日（9／30）晚間在桃園市宋天宮舉行，來賓許國泰砲轟，若老百姓發言講政府的不對後，就被警察找上門，「這不是獨裁要不然是什麼？」他指出，就算老百姓說的內容有誤，政府也應該要按照程序處理，在事發當天的深夜就傳喚人到案說明，只有北韓等獨裁國家才會這麼做。

許國泰分享，在台灣戒嚴時期，流行著「民主路是死亡的路，自由路是監獄的路」口號，當時為了爭取自由民主，民主人士採取激烈手段，如他就曾為了爭取讓海外黑名單回台，率眾去桃園機場抗議，此外，有民進黨人士甚至為了爭取自由而犧牲。許國泰感嘆，言論自由是當時的民進黨用性命換來的，但到了現在，民進黨政府不僅對百姓不聞不問，被百姓罵了之後還要約談人。