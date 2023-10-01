在新竹縣政府社會處服務逾7年的科員劉育菁，負責推廣婦女兒少福利各項服務，她運用創傷知情教育訓練，讓兒童及少年安置機構的第一線工作人員，能使用相關技巧協助兒少創傷復原。她的表現獲衛生福利部表揚為全國績優社政人員，頒給她第1屆全國績優社政人員服務績優獎。

現任職縣府社會處兒少及家庭支持科的劉育菁，原在苗栗縣頭份市公所擔任辦事員，主要負責推展、輔導社區發展業務，期間曾協助2社區在社區發展工作評鑑上得獎，服務近4年後調動至縣府社會處，至今已逾7年。

劉育菁說，調到竹縣後，她主要負責開辦新竹縣婦女福利服務中心，在長官和同仁協助下，順利將婦女福利服務中心「從無到有」催生出來，並陸續開辦性別平等、職業婦女有氧運動、高齡婦女伸展運動、婦女團體培力等等，根據不同需求推出不同的課程，讓竹縣婦女的權益與福利隨之提升。

戮力從公、投入婦女業務4年多後，劉育菁在2021年起接辦兒少福利業務，她發現竹縣過去並沒有「創傷知情照護」的相關專業推廣，於是她先自行在外受訓後，回頭在自己的工作崗位上，開辦「創傷知情教育訓練」，聘請專業講師授課，將這項專業帶入竹縣，推廣給兒童及少年安置及教養機構的工作人員，讓身處第一線的工作人員能夠在受訓後，運用創傷知情照護的技巧與知識，理解、體諒與傾聽受過創傷的兒童與少年。

回首11年多的公職生涯，劉育菁說，不論是過去承辦社區發展業務，或是後來的婦女福利、兒少照顧，雖然會有身心靈都很疲累的時候，但看見社區居民同心協力為了社區事務打拚，或是舉辦婦女活動獲得民眾良好的反饋，甚至深入尖石鄉、五峰鄉山區宣導申請特殊境遇家庭扶助，得到民眾踴躍地聽講、詢問，總讓她覺得感動，彷彿辛苦和疲累，都煙消雲散。