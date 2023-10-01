流感疫苗明天起第1階段（2日）開打，也同步展開第一階段擴大65歲以上長者肺炎鏈球菌疫苗接種，也就是說明天開始共有新冠XBB、流感、肺炎鏈球菌疫苗3款一起開打。疾管署表示，今年公費流感疫苗第一階段施打對象包括：65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象。第2階段自11月1日開始，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。記得攜帶身分證及健保卡到醫療院所或接種站接種。

疾管署表示，公費肺炎鏈球菌第一階段也是明天（2日）開打，對象為曾接種過13價或15價肺炎鏈球菌疫苗，間隔至少1年者、高風險對象間隔至少8周，可公費接種1劑23價肺炎鏈球菌疫苗。且流感與肺炎鏈球菌疫苗可同時施打，流感疫苗接種站及合約醫療院所將提供「左流右肺」施打服務，至於新冠疫苗與其他疫苗接種間隔需至少7天。

疾管署表示，莫德納XBB.1.5疫苗已開放65歲以上長者優先施打，明天起開放醫護人員接種，10月9日起全民開打。贈品部分，65歲以上長者只要打3款中任一種疫苗，就會送10劑COVID-19家用快篩試劑，最多可領30劑，施打莫德納XBB，還可再拿500元以下衛教品。《中時新聞網》整理3款公費疫苗施打流程，供民眾參考。

●流感疫苗

施打時間：10月2日起

攜帶物品：身分證及健保卡

疫苗品牌：賽諾菲、國光、台灣東洋、高端。

施打對象：

第1階段：10月2日起，施打對象涵蓋65歲以上長者、孕婦、潛在疾病者、6個月以上至國小入學前幼兒、6個月內嬰兒之父母、國小、國高中職、五專學生、醫護、長照、托育、禽畜業從業人員。

第2階段：11月1日起，供50至64歲無高風險慢性病成人接種。

10月2日起第一階段擴大65歲以上長者肺炎鏈球菌疫苗開放接種。（台北市衛生局提供）

●肺炎鏈球菌疫苗

施打時間：10月2日起

攜帶物品：身分證及健保卡

疫苗種類：13價結合型肺炎鏈球菌疫苗PCV13、23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗PPV23，可各打一劑，每劑要間隔一年。

施打對象：65歲以上民眾

依過去是否施打過分成3階段施打

第1階段：10月2日起，曾接種過13價或15價肺炎鏈球菌疫苗，間隔至少1年者（高風險對象間隔至少8周），可接種1劑23價肺炎鏈球菌疫苗。

第2階段：11月27日起，從未接種過13價、15價或23價肺炎鏈球菌疫苗者，可公費接種1劑13價肺炎鏈球菌疫苗，間隔至少1年後（高風險對象間隔至少8周），再接種1劑23價肺炎鏈球菌疫苗。

第3階段：12月25日起，曾接種23價肺炎鏈球菌疫苗且間隔至少1年者，可公費接種1劑13價肺炎鏈球菌疫苗。

65歲以上長者自10月2日起接種公費流感疫苗或肺炎鏈球菌疫苗，可免費領取新冠肺炎家用抗原快篩試劑10劑。

圖為莫德納XBB.1.5疫苗。（資料照 陳怡誠攝）

●新冠疫苗

施打時間：10月2日起第2階段開打

疫苗品牌：莫德納XBB.1.5疫苗

攜帶物品：身分證及健保卡

接種對象：滿6個月及以上兒童、青少年及成人，分成3階段接種。

第1階段：已於9月26日起65歲以上長者開放施打。

第2階段：10月2日起醫護人員開打。

第3階段：暫訂10月9日開放全民接種。

疾管署長莊人祥表示，無論先前是否完成3劑疫苗接種，或是否打過次世代疫苗，都建議9月至明年9月接種一劑XBB.1.5疫苗，能提升中和抗體效價，對於新冠感染具有保護力。