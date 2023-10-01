兩性作家H（陳鴻儀）先前為了女友、迪化街名門前媳婦KOL「Selena」陳珮甄槓上美女眼科醫師黃宥嘉，希望對方不要再霸凌陳珮甄，近日他更點名佩服《新聞挖挖哇》團隊看著這些文字卻不動聲色，怒指整個節目是「高智商的霸凌共犯結構」，陳珮甄更透露此事導致她和作家H被《挖挖哇》冷凍，對此，電視台稍早回應並無刻意冷凍任何對象，都僅是依議題適合程度發合適的來賓通告而已。

作家H近日被拍到與陳珮甄約會，兩人也大方認愛，上月初作家H喊話，希望過去常在《新聞挖挖哇》見面的眼科醫師黃宥嘉不要再霸凌陳珮甄，尊重職場後輩，對此，黃宥嘉回應：「請H不要再稱呼我為朋友。我沒有那種噁心的朋友。身為作家定義應該明確清楚。否則只是爛劇。」未料近日戰火持續擴大。

作家H除了回擊黃宥嘉，更表示自己佩服《新聞挖挖哇》製作單位，「這就是你們吹捧的名嘴，一個完全名不符實的時事評論者，一個完全沒有邏輯，講話偏激，評斷兩性新聞只依靠自由心證的女性新典範！？那些因為事件發生就選邊站，發訊息來嘴我的名嘴，還有在一旁幫著翩翩起舞的專家，我真心感到佩服」，並表示台灣就是有這種生態，才能讓名嘴一職發揚光大，「收視率得以節節高升，廣告費得以盆滿缽滿！」

而陳珮甄也心疼男友被影射，爆料說：「霸凌完別人，完全不用付出代價喔。因為繼續拿到通告的人是她，被節目冷凍的人是被霸凌的我，與出手想要阻止對方欺負我的H。」對此，黃宥嘉雖暫無回應，而電視台稍早澄清：「製作單位都是以議題來發適合的來賓，因此並沒有特別冷凍任何人的想法。」