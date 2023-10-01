杭州亞運滑輪溜冰賽場連2天傳來中華隊「金包銀」好消息，女子1000公尺爭先賽李孟竹以1分38秒518摘金，劉懿萱1分38秒712度銀。連2屆亞運奪金的李孟竹先利用前2輪熱身，決賽時火力全開，而她起跑時的站位策略最後也奏效，「很開心，家人也有來看，算是給他們很大份的禮物。」

李孟竹在上屆雅加達亞運拿下滑輪溜冰女子20公里公路賽金牌，這屆挑戰短距離項目，她認為，長、短距離真的是完全不同項目，長距離必須要有足夠體力，短距離則是選手變換位置十分激烈，要注意的東西更多，腦中也要隨時轉動，抓準時機衝出去。

由於這個項目女子選手參賽人數較少，李孟竹把前2輪當熱身，「以往第一輪我都會滿怯場的，前兩輪這樣幫助我滿多的。」決賽起跑時她也選擇沒選擇站在最前面，「一開始就在前面壓力滿大的，所以我就站在第2、3個位置，對我來說比較好，可以觀察前面也可以注意後面。」

李孟竹在前3圈都還不是在領先位置，但在最後1圈半加速衝出去，最後成功「超車」，最後與劉懿萱攜手完成「金包銀」，賽後她也披著會旗繞場，連2屆亞運都有奪金，她認為，這兩面金牌算是自己的成就，「因為已經28歲了，還不知道可以溜到什麼程度，下一屆也不知道還有沒有機會，這兩面金牌對我來說很開心。」

對於是否再戰下屆亞運，李孟竹還不敢想，要先確定項目後「回去後還要先比全運會，現在國內很多高中、大學新秀也慢慢起來，很緊張會比不好，2天後又要去比亞洲盃，也是個挑戰。」

原本暫居領先的劉懿萱在最後被隊友超車「銀」恨，她坦言，當下心情是有點失落，但反過頭來想，前兩名都是由中華隊包辦後也就釋懷，「原本最後一圈本來要加速全力衝刺，但我猶豫了一下，銀牌也很開心了。」