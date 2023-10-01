苗縣府派員到場勘查。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

外界指控實境節目「嗨！營業中2」，涉嫌濫墾苗栗1.2萬坪原始森林未經申請，並指苗栗縣政府漠視縱容。對此，苗縣府回應，該指控與事實不符，縣府已裁罰違法行為人4次行政處分，積極依法查辦。

立委陳椒華等人日前揭露台視實境節目「嗨！營業中2」，涉嫌濫墾苗栗1.2萬坪原始森林，破壞山坡地保育區水土保持，並在農牧用地蓋違建開餐廳及民宿，違反水保、建築、地政、農業、森林、環保等法規，並指苗栗縣府行政怠惰。

苗縣府對此回應，造橋鄉公所去年7月間行文縣府，指稱造橋鄉造橋段711、711-1、1695、1695-1、1695-3等土地，涉嫌濫墾、破壞水保，縣府府水利處派員勘察違法屬實；截至112年7月間，已依據「水土保持法」規定，對彭姓行為人開出4次處分書、累計裁罰26萬，並勒令行為人立即停工、恢復植生，目前多處已恢復植生，縣府已積極依法查辦。

彭姓行為人涉及擅自設置住宿及餐廳營業，農業處認定部分農地有擅自鋪設水泥鋪面、碎石及石塊、設置建築物等非農業使用行為乙節，已屬農地違規，因屬非都土地管制，已由縣府地政處依法行文彭姓行為人陳述意見中，若認定違反「區域計劃法」將依法裁罰。

另外，縣府工商處使用管理科現場會勘後，已發違建補照通知（建築1棟約60坪），已勒令行為人依法補申請執照，若無法補照將通知違建人自行拆除，並列管排拆。

環保局也實地查察餐廳約20個座位，未達「水汙染防治法」排放廢水需申請許可證的列管規模，但環保局仍持續查察該處有無造成水體汙染等違規行為。縣府已有積極查辦，並未如同外界宣稱漠視縱容。