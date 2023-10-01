江宏傑7月大動作飛到日本開記者會，要求福原愛履行日本法院的判決，儘管福原愛發聲明反擊，仍讓她形象一落千丈，甚至神隱至今，就連杭州亞運開打也未見福原愛發文，不過，福原愛近日卻登上日媒版面，原因竟和「台灣一姐」的桌球名將鄭怡靜有關。

杭州亞運賽事正如火如荼進行中，世界排名第14的台灣桌球好手鄭怡靜，在9月30日的女單8強賽中，輸給世界排名第9的日本選手早田希娜，讓對方成為繼福原愛2010年亞運奪銅牌後，有望在亞運再度為日本奪牌的選手。

「台灣一姐」鄭怡靜傷勢加劇 忍痛退亞運桌球女團8強賽(中華奧會提供／黃邱倫台北傳真)

日本媒體紛紛報導福原愛過去的戰績，也讓她難得因體育賽事再登上版面。其實，34歲福原愛和23歲早田希娜在球場早有交手過，2016年的波蘭公開賽中，當時未滿16歲的早田希娜以4比1的成績，戰勝「前輩」福原愛，也讓早田希娜一戰成名。

福原愛在2018年宣布退役，結束桌球選手的職業生涯，近年屢因家務事掀起風波，江宏傑7月大動作到日本開記者會，要求福原愛履行日本法院的判決，儘管福原愛發聲明反擊、提出抗告，仍讓她形象一落千丈，昔日神仙眷侶一夕之間翻臉變成仇人。