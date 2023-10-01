屏東68歲蔡姓婦人疑似因懷疑63歲陳姓丈夫外遇，2人起口角後蔡女遷怒「小三」，憤而拿打火機點燃陳男愛車的油箱蓋、將要價逾200萬的賓士油電混合車燒毀。（小鎮資訊提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東68歲蔡姓婦人疑似因懷疑63歲陳姓丈夫外遇，2人起口角後蔡女遷怒「小三」，憤而拿打火機點燃陳男愛車的油箱蓋、將要價逾200萬的賓士油電混合車燒毀。（小鎮資訊提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東市一處住家大樓1日凌晨傳出火燒車事故，據悉疑似是68歲蔡姓婦人懷疑63歲陳姓丈夫外遇，2人起口角後蔡女遷怒「小三」，憤而拿打火機點燃陳男愛車的油箱蓋、將要價逾200萬的賓士油電混合車燒毀，還波及另2輛停在隔壁的小客車，所幸無人受傷，蔡女訊後依公共危險罪嫌送辦。

據了解，蔡女疑似因懷疑丈夫外遇，在與對方起口角衝突後，一時氣不過，憤而衝至住家大樓的1樓停車場，拿打火機點燃丈夫愛車的油箱蓋，將要價逾200萬的賓士油電混合車燒毀，且還因火勢過大波及到停在旁邊的2輛小客車。

警方表示，1日凌晨獲報屏東市中正路大樓停車場發生火警，同仁前往後發現有輛賓士油電車起火，且還波及隔壁車輛，所幸無人受傷，而經調查發現，該起火警是人為縱火，縱火者是起火車輛車主的妻子，夫妻倆疑因感情問題發生口角，蔡姓妻子一時氣憤而縱火，蔡女訊後依公共危險罪嫌送辦。

屏東消防局表示，現場共有1輛賓士車遭燒毀，另2輛受波及的小客車被燻黑。