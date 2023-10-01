《美麗島電子報》昨日（9／30）公布2024總統大選最新民調，無論是三腳督或四腳督，民眾黨參選人柯文哲的支持度都跌到20％以下。對此，柯文哲的前幕僚吳靜怡形容，柯現在是「喊戰又站不起來」。

根據《美麗島電子報》昨公布的最新民調顯示，若2024總統大選為三腳督，支持度由高至低依序為民進黨賴清德39.4％、國民黨侯友宜23.5％、柯文哲19.0％；如果是四腳督方面，支持度分別為賴36.6％、侯21.6％、柯16.2％、鴻海創辦人郭台銘7.1％。

吳靜怡今於臉書指出，柯文哲喊戰又站不起來、談判籌碼再打折，他將全國賽局縮限成國民黨內提名之爭，這樣會讓國民黨基層民眾提早做出選邊站的心態，和前次柯、候友宜55波相比，本來有12.4％藍粉挺柯，現在只剩下8.7％，挺侯的藍粉則上升至76.1％，就看中秋過後，棄保效應會不會繼續發酵。

另外，吳靜怡提到，這幾天，柯文哲在深藍場子稱「放心最後一定合」，柯的競選總幹事黃珊珊則說「藍白和不是藍白合」、柯競辦發言人陳智菡又指出「比民調！輸的退選」，這一系列操作，讓民眾逐漸感覺到柯陣營的前後不一，連合作的詮釋都無法一致，「柯文哲把民眾黨門票價值越喊越薄，只能說秋意濃，但秋不起來。」她並直言，原來國民黨支持者不是吃素的。