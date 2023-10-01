施沛妤勇奪杭州亞洲運動會競速溜冰女子1萬公尺計點賽金牌。（教練提供／孫英哲彰化傳真）

彰化鹿港囡仔施沛妤勇奪杭州亞洲運動會競速溜冰女子1萬公尺計點賽金牌，彰化縣長王惠美今天帶著國寶級書法大師吳肇勳寫下的「亞運金牌、彰化之光」紅榜到施家祝賀，並表示，彰縣府將依《彰化縣政府頒發優秀運動員暨績優教練獎助金要點》，再發出15萬元獎金。

「彰化之光，也是鹿港之光！」施沛妤勇奪亞運金牌，這是鹿港鎮第1個亞運金牌。王惠美說，感謝施沛妤的爸爸媽媽從小用心栽培，支持沛妤天賦，教練也用心訓練，於鹿東國小預定地有建置符合比賽標準的溜冰練習場，讓沛妤從小可以有好的訓練環境。

施沛妤在今年的全國中等學校運動會就已展現冠軍潛力，她在高女組滑輪溜冰1000公尺爭先賽拿下第1名，也在高女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽搶得第1名，同時破大會紀錄，後來薦送至國家運動訓練中心，進行國際比賽訓練，能順利勇奪亞運金牌，大家都很替她開心，彰化鄉親更是與有榮焉。

施沛妤的父母表示，感謝縣長王惠美對運動選手的鼓勵與支持，尤其在沛妤在今年4月前往新竹比賽全中運時，縣長就前往幫沛妤加油鼓勵，感縣長帶領縣府教育處團隊及各界的支持與鼓勵，感謝各地粉絲的加油打氣，讓沛妤有更多的動力，更好的表現，「謝謝大家！」

人在杭州的施沛妤昨天即透過影片開心表示：「謝謝大家幫我加油！」施沛妤為土生土長彰化鹿港人，自幼稚園接觸滑輪溜冰，因興趣投入苦練，競賽成績斐然，多次為彰化縣奪下全中運獎牌。