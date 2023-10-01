藝人許明杰去年10月在西門町錢櫃酒後失態，與賣芭樂阿嬤起爭執，引來警察關切，回到家還開直播情緒失控怒罵警察，事後發文道歉宣布暫停手邊的演藝活動。時隔近1年，他1日以神秘嘉賓身分現身前偶像男團SpeXial團員林子閎的生日會，受訪時為當時的認錯道歉，坦言這件事情自己有做不對的地方，承諾不會再有類似情況發生，且為此戒酒長達快半年。

林子閎1日在西門町WESTAR舉辦30歲生日會，找來已6年沒合體的昔日SpeXial團員羅宏正、許明杰以及易柏辰（易恩）擔任嘉賓，對於1年前醉後失態事件，許明杰表示：「今天算是為了林子閎久違來到西門町。已經過去1年，這件事情自己有做不對的地方，作為公眾人物還是要傳遞正面能量，不是去製造紛爭、挑起事端，這點深刻反省，也不會再有類似情況」。曾是團長的羅宏正跳出來幫他緩頰「一直有在反省」，但也虧他身穿綠色衣服「像不像一種水果」、「項鍊像梅粉」，記者問他後來看到芭樂會不會有陰影，他回：「那本來就是我非常不喜歡的水果。沒有啦！芭樂非常健康！」

SpeXial團員羅宏正（左起）、許明杰、林子閎、易柏辰（易恩）時隔6年再度公開合體。（TVBS提供）

許明杰當時在事件爆發後，宣布暫停手邊的演藝工作，對此他表示，那時自己精神狀況不太好，刻意讓自己休息一個月，隨後又恢復工作，同時開始戒酒約快半年，「會在家裡小酌，很少在外面喝」，近來在籌備單曲，12月預計到泰國拍電影。

4人在生日會前一起受訪，林子閎說本來想要把SpeXial都請來，但真的請不來，千求萬求請了到場的3位，羅宏正還為了他把重要工作排開。被問到中秋節有沒有烤肉，林子閎坦言有跟易恩一起烤肉，聽得不知情、沒受邀的其他兩人很吃味，許明杰再開玩笑自嘲：「烤肉也沒揪！我等一下有事情，要去對面（錢櫃）唱歌了。」還放話「會不會今天見面之後就不會再見面了」，嚇得林子閎直說：「我又不是主揪！」

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