前日職火腿鬥士隊外野手杉谷拳士去年引退後，這次代表TBS前往杭州採訪亞運，來到杭州這段時間，杉谷拳士也跑了許多場館，除了工作外也要為日本代表隊加油。

杭州亞運9月23日開幕，隔天賽事正式展開，這段時間杉谷拳士造訪過許多場館，採訪過田徑、籃球、舉重、曲棍球、壘球、電競、桌球、柔道、武術及滑輪溜冰等13個場館。

選手時期沒能參與亞運，在退役後卻首次「解鎖」，杉谷拳士覺得十分新鮮。曾與陽岱鋼、王柏融當過隊友，他表示，現在一直都還有跟王柏融聯絡，「雖然我也不知道今後王柏融會怎樣，但我會一直幫他加油。」他也提到火腿隊也確定又要有孫易磊加入，「我也會為他加油。」

杉谷拳士指出，這次日本隊亞運棒球隊以社會人為主體，也知道這次中華隊中有效力西武獅的吳念庭，「這次來杭州吳念庭也有傳訊息給我，跟我說：『來看一下棒球吧！』但我還在看時間點，所以我就說，如果會去的話會再跟他聯絡。」