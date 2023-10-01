（15:05更新，補充內文）杭州亞運拳擊女子57公斤級8強賽，中華隊林郁婷出戰亞錦賽銅牌泰國選手博芭（Porntip Buapa），3個回合都有取得優勢，林郁婷5比0晉級4強，本屆亞運個人至少銅牌進帳，並且收下2024巴黎奧運參賽資格。

本屆亞運林郁婷16強賽「復仇成功」，擊敗東京奧運首戰擊敗她的佩特西奧，8強賽面對泰國選手博芭，第1回合雙方都有攻擊到彼此，林郁婷在該回合剩21秒連續出拳擊中對手，給分上獲得5位裁判一面倒認為較佔優勢，都給出10分。

第2回合林郁婷持續積極攻擊，加上出拳速度也快，再度比較佔優勢，又獲得5位裁判都給10分，第3回合心情更加篤定的林郁婷，一記重拳擊到對手，裁判讀秒後對手示意可以繼續進行比賽，不過林郁婷持續碾壓對手，同樣再獲5位裁判給10分。

稍後下午3點45中華隊還有男子63.5公斤級8強賽賴主恩，晚間7點45分女將吳詩儀女子60公斤級8強賽，以及晚間8點半陳念琴女子66公斤級8強賽，期待也能跟上林郁婷腳步爭取勝利。

林郁婷（右）重拳攻擊讓對手難以招架。（鄭任南攝）

林郁婷（後）全力奮戰。（鄭任南攝）