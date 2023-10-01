新竹市長高虹安親自主持道安會報。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

交通部日前公布各縣市1-7月的道安數據，其中新竹市1-7月的30日平均死亡人數，較去年下降11.1％，在行人方面更是下降50％，在減少死亡人數下降比率的縣市內排名為第4，交通道安改善成效佳。

市長高虹安表示，竹市交通事故數據有大幅改善，感謝所有道安成員的努力，也感謝委員每次會議給予寶貴意見，道安團隊都針對問題即時調整。另外，每個月召開的交通改善小組會議，也針對不同交通問題，仔細評估規畫，用專業去面對、解決問題。

她指出，在9月9日交通安全月宣導活動時，交通部道安與路政司長黃運貴參與竹市宣導活動與小朋友一起互動，並針對竹市今年各項交通安全數據較去年皆有改善給予讚許，顯示市府團隊的努力都有被看見。

交通處倪茂榮表示，每月的道安會議都會透過數據分析找出事故熱點及原因，接著由道安會議與專家學者集思廣尋求解決方案，以達到降低事故發生。

今年3月警察局也統計了2022年5大易肇事路口，並請交通處積極向中央爭取補助辦理改善，皆已獲中央核定補助，也正著手辦理規畫設計。

倪茂榮同時指出，在交通工程方面，配合路平調整不合時宜標線，縮減車道寬、加大機車待轉區、增設偏心左轉車道及增加標線人行道等，提升道路安全。

今年也獲內政部國土管理署核定補助改善光復路一段、慈雲路、中華路4段至6段等路口行人安全改善工程，包括縮小路口、行穿線退縮、增設庇護島、加強行穿線照明、設置避車彎等設施改善來保障行人安全，預計2024年底前改善90處路口。

市警局則表示，已盤點全市50處行人高發事故路口，提高見警率，今年預計增加11處科技執法地點，針對違規態樣執法取締，矯正投機駕駛人違規行為；此外，也在易超速路段設置移動式測速，利用機動調度來靈活取締違規駕駛，降低事故風險發生。

此外，交通安全教育部分，各級學校依照學生不同階段的進行重點教育，建立正確交通安全認知也舉辦機車駕駛培訓，逐步提升學生自行車、機車的行車安全，市府今年已獲核定18案通學步道工程、共5億1136萬1000元補助，透過中央補助，在校園周邊環境，持續打造優質通學環境，保障學生與民眾安全。