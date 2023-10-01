民進黨總統參選人賴清德今天到盧秀燕本命區北屯替立委莊競程站台，受到民眾熱烈歡迎。（張亦惠攝）

民進黨總統參選人賴清德今天到盧秀燕本命區北屯替立委莊競程站台，受到民眾熱烈歡迎。（張亦惠攝）

民進黨總統參選人賴清德1日在台中成立多個後援會，上午到市長盧秀燕本命區北屯幫競選立委連任的莊競程造勢，賴清德除細數民進黨近年來政績，更大讚莊競程認真問政、替地方爭取經費，更直言像是松竹、昌平路段電纜下地，地方爭取多年，直到莊上任用了2年時間才實現。

賴清德今天到松竹寺參拜，並替莊競程站台，受到民眾熱烈歡迎。賴清德說，他當過4屆立委，無論執政或在野時都當幹事長；擔任行政院長時接受立委質詢，一聽就知道立委專不專業；當過台南市長，立委對地方有沒有貢獻他也很清楚，莊競程4年來沒讓鄉親漏氣，是公督盟評鑑第一名的立委，值得大家再度支持。

賴清德也提到，立委要為地方爭取經費，例如松竹、昌平路段電纜下地，地方已要求許久，莊競程上任後用了2年的時間爭取經費，目前已經全數下地；疫情期間更與議員曾朝榮分送消毒水給里長、民眾，用心服務地方。

莊競程表示，他4年提出的5政見一一實現，台灣有台積電護國神山，未來有更多護國神山就是生技醫療產業，他的專業就是生醫工程，未來要讓護國神山變護國群山，拜託大家支持讓他連任、賴清德當選總統守護自由民主、台中8席立委全壘打。

賴清德也提到，前總統馬英九推動長照1.0，蔡英文總統推動長照2.0，長照據點數量、經費皆數倍增長，未來他會繼續推動長照3.0，增加機構式長照據點、結合社福與醫療結合，照顧更多長輩。

賴清德指出，馬前總統沒有推動0-6歲國家一起養，蔡總統上任後，0-6歲每個年齡層都有育兒津貼，讀幼兒園也有補助，蔡總統是0-6歲國家一起養1.0，未來他會繼續推動2.0。賴也細數近年民進黨執政的政績，包括私立大學學雜費補助等。

賴清德強調，中央政府做了這麼多事，債務沒有增加，還從馬政府時期的33％降低到現在27％，請大家未來繼續支持他，會讓台灣走在民主的路上、走向國際繼續進步，照顧好國家、人民會照顧好，人人有希望、國家才有希望。