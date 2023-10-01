民進黨總統參選人賴清德1日在台中成立多個後援會，上午到市長盧秀燕本命區北屯幫競選立委連任的莊競程造勢，賴清德除細數民進黨近年來政績，更大讚莊競程認真問政、替地方爭取經費，更直言像是松竹、昌平路段電纜下地，地方爭取多年，直到莊上任用了2年時間才實現。
賴清德今天到松竹寺參拜，並替莊競程站台，受到民眾熱烈歡迎。賴清德說，他當過4屆立委，無論執政或在野時都當幹事長；擔任行政院長時接受立委質詢，一聽就知道立委專不專業；當過台南市長，立委對地方有沒有貢獻他也很清楚，莊競程4年來沒讓鄉親漏氣，是公督盟評鑑第一名的立委，值得大家再度支持。
賴清德也提到，立委要為地方爭取經費，例如松竹、昌平路段電纜下地，地方已要求許久，莊競程上任後用了2年的時間爭取經費，目前已經全數下地；疫情期間更與議員曾朝榮分送消毒水給里長、民眾，用心服務地方。
莊競程表示，他4年提出的5政見一一實現，台灣有台積電護國神山，未來有更多護國神山就是生技醫療產業，他的專業就是生醫工程，未來要讓護國神山變護國群山，拜託大家支持讓他連任、賴清德當選總統守護自由民主、台中8席立委全壘打。
賴清德也提到，前總統馬英九推動長照1.0，蔡英文總統推動長照2.0，長照據點數量、經費皆數倍增長，未來他會繼續推動長照3.0，增加機構式長照據點、結合社福與醫療結合，照顧更多長輩。
賴清德指出，馬前總統沒有推動0-6歲國家一起養，蔡總統上任後，0-6歲每個年齡層都有育兒津貼，讀幼兒園也有補助，蔡總統是0-6歲國家一起養1.0，未來他會繼續推動2.0。賴也細數近年民進黨執政的政績，包括私立大學學雜費補助等。
賴清德強調，中央政府做了這麼多事，債務沒有增加，還從馬政府時期的33％降低到現在27％，請大家未來繼續支持他，會讓台灣走在民主的路上、走向國際繼續進步，照顧好國家、人民會照顧好，人人有希望、國家才有希望。
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