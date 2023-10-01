南投星空季壓軸「中秋賞月．野餐晚會」，有原火樂團等演出。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

遊客席地而坐野餐、聽演唱會，還有星月賓果樂趣味活動串場，熱鬧有趣。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣府所舉辦「南投星空季」在暑假開跑，由「中秋賞月．野餐晚會」昨晚在清境高空觀景步道平台壓軸，參加遊客在平台席地而坐，賞月、野餐與聽演唱會，並透過熄燈儀式，宣導減少不必要光源、觀星禮儀等，響應「星空友善公約」，度過特別又深具意義的中秋佳節。

「中秋賞月．野餐晚會」昨晚在海拔約1800公尺的清境高空觀景步道平台登場，天公作美，天邊高掛一輪皎潔明月，參加民眾席地而坐，邊賞月、邊享用美食，還不忘觀賞原火樂團等演出，還穿插星月賓果樂趣味活動，遊客說：「很放鬆、很舒服、很美好的夜晚。」

南投縣觀光處長陳志賢表示，合歡山於2019年8月獲國際暗空協會認證，成為國內首座、亞洲第3座暗空公園，該年起縣府年年舉辦「南投星空季」，推廣南投獨有的觀星旅遊，今年舉行2場次觀星導覽人員培訓課程，暑假分別在仁愛鄉清境、鹿谷鄉麒麟潭、信義鄉東埔舉辦3場觀星音樂晚會，並啟用鳶峰圓頂天文台。

陳志賢說，目前觀星旅遊以合歡山為首，並發展杉林溪、清境、溪頭、日月潭及猴探井作為縣內5大觀星景點，結合合歡山、清境地區所提倡的「星空友善公約」，透過熄燈儀式宣示配合夜間減少不必要的光源，同時注意燈具使用，人員加強觀星禮儀，讓南投的星空更加美麗。