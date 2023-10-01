年逾90歲的張忠謀身體依舊健朗，養生之道備受關注。過去他的夫人張淑芬於受訪時提到，每天早上會為其準備一小片木瓜，而此安排，竟使長年胃疾大為改善。營養師李婉萍指出，木瓜含有一種獨特酵素成分，大魚大肉後適量食用，有助減輕腸胃負擔、維持消化道正常生理機能。此外，木瓜還含有多種營養素，具增進皮膚及眼睛健康、降低心臟病風險等功效，可說好處多多。

李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文表示，木瓜營養豐富且熱量低，適量攝取對健康有多重好處，並一一進行介紹。首先她提到，由於木瓜富含維生素C、A，前者可幫助膠原蛋白形成；後者可促進皮膚和黏膜健康，所以其有助保養皮膚，也能保護眼睛，預防乾眼症、白內障和眼睛老化。

其次，李婉萍說明，木瓜因含有具抗氧化效果的維生素A、C、E，以及鎂、鉀和纖維，皆能保持動脈健康、促進血液流動，並降低膽固醇，以減少罹患心臟病、高血壓和中風等風險。除此，她還說，木瓜的葉酸含量也不少，對於減少體內「同半胱胺酸」濃度，進而降低心血管疾病機率也能發揮作用。

再者，李婉萍指出，木瓜含有一種獨特酵素成分「木瓜蛋白酶」，經常被抽取作為嫩肉劑，正是因為它能幫助蛋白質分解成氨基酸，讓身體更容易消化吸收的緣故。因此，她建議大魚大肉後可適量攝取木瓜，有助減輕腸胃負擔、維持消化道正常生理機能。

李婉萍提醒，若攝取過多木瓜，當中的胡蘿蔔素會導致皮膚色素沉澱變黃，但只要停吃一陣子，膚色就會漸漸恢復正常。此外，糖尿病友建議1日2份水果，而1份木瓜約150克。