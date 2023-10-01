你常被人騙嗎？《搜狐網》盤點十二星座分析說謊指數，其中水瓶、獅子、雙子3星座最擅長騙人。大多時候，他們說謊較像自我防衛，只想拿來賣關子或說大話吸引大家，其實無惡意傷害別人。

▌水瓶座

水瓶看起來很老實，言語不多，但常說一半藏一半，令人摸不清頭腦。他們說起謊面無表情，簡直無法分辨真偽，看著你急不可耐的樣子，會讓他很有滿足感，很多時候他無意行騙，只是想賣賣關子，用說謊來引起你的好奇心。

▌獅子座

獅子喜歡用謊言包裝，讓自己顯得很強大。本來獅子要強性格是不屑說謊，但有時不說謊話就無法聚眾，所以他們會為了滿足自己的私心說一些謊，可以說是死要面子活受罪。基本上，他們的謊更多像是說大話，並不含惡意。

▌雙子座

雙子愛說謊是因為防備心較重，所以問到他們自己的情況時，三句話中起碼有兩句半是在說謊。有時雙子座說謊話真的是隨口就來，甚至這些謊話還很有邏輯，讓人完全分不出是在說謊。他們說謊往往不帶危害性，更多時候是在偽裝自己，不希望別人看穿心思。