英國國防大臣夏普斯接受專訪時表示，目前除在英國和其他西方國家提供烏克蘭武裝部隊訓練外，英政府還希望派遣軍事教官赴烏國。他並希望英企能推動在烏設軍火廠的計畫。

路透社報導，英國及其盟友至今一直避免正式派遣軍隊到烏克蘭 ，以降低直接和俄羅斯發生衝突的風險。

過去一年，英國大約對2萬名烏克蘭人提供為期5週的軍訓課程，並打算未來再訓練2萬人。

接受「週日電訊報」（Sunday Telegraph）專訪時，夏普斯（Grant Shapps）表示昨天與多位英國軍事領袖討論後，未來有在烏克蘭境內提供軍事訓練的機會。

報導引述夏普斯的話說：「我今天談的是，最終將訓練帶到更靠近烏克蘭的地方，及實際帶進烏國…特別是在烏西地區，我認為現在有機會將更多事物帶進入國家。」

夏普斯補充說，他希望諸如「英國航太系統公司」（BAE Systems）等的國防企業，能推動在烏克蘭設立軍火工廠的計畫。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）今天則表示，他盼透過與西方軍火製造商合作，將烏克蘭國防工業轉變為「大型軍事樞紐」，讓基輔有更多武器供應來對俄羅斯展開反攻。 （譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1121001