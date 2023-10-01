29歲女星丁子田是人生勝利組，畢業於美國密西根大學、主修生物心理學的她在2018年時參加港姐選拔，最後獲得季軍、最佳口才獎，2020年她履行完港姐義務後也與TVB約滿不再續約，就此淡出螢光幕，隔年她宣布被求婚成功，因為疫情近日才到義大利補辦婚禮，而港媒起底她老公來頭不小，名叫吳杰龍（Paul），是知名富二代，還被冠上「香港頂級時尚富豪家族貴公子」封號。

丁子田當年當上港姐後正式出道，客串過《愛·回家之開心速遞》，她卸任港姐前曾接受專訪，坦言因為廣東話不好，想過要放棄當藝人，並表示：「自己性格很害羞，比較沉默，當年參選港姐是為了鍛鍊自己不要這麼害羞」，然而出道後發現語言是一大障礙，因此少了許多工作機會，內心相當失落。

丁子田當時語帶保留說要看看公司怎麼安排，再決定下一步路怎麼走，然而2020年她與TVB約滿後就宣布不再續約，淡出螢光幕，轉行從事英國物業買賣，2021年她突然爆出喜訊，曬出和未婚夫同框照及大鑽戒，宣布被求婚成功，今年中丁子田曬照透露人在美國參加告別單身派對，近期港媒報導，丁子田和富二代老公在義大利舉行婚宴，正式升格新婚夫妻。

報導中指出，丁子田老公吳兆龍家世不凡，他被封為「國行集團太子爺」和「香港頂級時尚富豪家族貴公子」，由於爸爸是率先將BURBERRY和FENDI等精品名牌引進大陸的先驅，而吳兆龍並非靠爸族，本身也繼承父業常替許多品牌辦活動，曾替珠寶品牌「周大福」到上海辦快閃店，而兩人外型也是郎才女貌，相當匹配。