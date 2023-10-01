朱姓男子原為遊覽車司機，因疫情無班可上，攜帶電魚工具、竹簍，夥同兩名友人，前往五峰鄉上坪溪溪流行水區電魚，該處為新竹縣政府公告禁止採補魚類區域，警方獲報後，一舉將3人帶回調查，朱男也因犯漁業法第60條第1項之非法採捕水產動物罪，被新竹被院判處拘役40天，得易科罰金。

朱男在2020年3月底時，與兩名友人一同前往五峰鄉大隘村泰平部落上坪溪電魚，朱男選定五峰舊檢查哨至清泉大橋間溪流行水區，將電魚工具連接電瓶、線圈後伸入溪水中釋放電力，待溪水中之魚類因感電而短暫喪失或降低活動能力，再由另外兩名友人將魚獲撈起放置於竹簍採補，捕獲魚獲共10台斤，警方獲報後循線調查找到3人。

新竹地院法官審理後，認為朱男不思保育、合理利用水產資源，未經許可使用電氣設備採捕水產動物，不顧此舉將可能對自然生態環境造成危害，所為實屬不該。且本案原經新竹地檢署檢察官以2020年緩起訴處分確定，緩起訴期間朱男未依規定提供義務勞務，緩起訴處分遭檢察官撤銷，顯未珍惜原緩起訴處分。

不過新竹地院法官認為念在朱男犯後坦承犯行，且犯罪地點在五峰鄉境內溪流行水區，所使用電氣設備亦非可供大規模捕魚的精密設備，相較於在河、溪甚至是海洋使用大型電器設備電捕水產動物情況而言，犯罪手段顯較輕微。

新竹地院法官判處朱男犯漁業法第60條第1項之非法採捕水產動物罪，處拘役40日，如易科罰金為4萬元，其餘兩名共犯另為緩起訴處分。電魚工具、竹簍等物雖為朱男犯罪物，因取得容易、欠缺刑法上重要性，無必要沒收。