中山高速公路北向彰化埔鹽至彰化系統路段車多，車流呈現紅色警戒狀態。（翻攝國道1968）

今天是中秋連假最後一天，國道1號中山高速公路北向中部路段午後湧現車潮，彰化埔鹽至彰化系統、台中中港至后里等平日易車多路段，車流都已呈現紅色警戒。國道警方提醒用路人出發前先查明路況，多利用替代道路，避免塞在車陣中。

中山高速公路北向彰化、台中等路段，今天還不到中午已開始陸續湧現車流，中午過後行車更加壅塞，彰化、員林、台中系統、大雅、豐原等路段行車時速甚至只有20、30公里，相當考驗用路人耐心。

國道三隊指出，今天上午到中午期間中山高北向彰化和台中車流壅塞，是因返鄉車潮所致，並未有事故。

中午過後因車潮仍多，因此彰化埔鹽至彰化系統、台中中港至后里及雲林西螺至彰化員林等路段行車時速較緩慢，提醒民眾注意安全，保持安全車距。

此外，中山高埔鹽系統交流道實施入口匝道管制，今天12時至21時封閉北上匝道，台76線欲轉國道1號北上，可由台76線埔鹽交流道轉台19線彰水路到接上國道1號彰化交流道，或左轉縣144線員大排道路接台61線。