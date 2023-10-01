台中銀除致力提升數位金融服務品質，也持續祭出優惠活動，除了邀請客戶登島體驗台／外幣交易、投資理財、電子支付等各項數位金融服務外，另規畫網銀開戶申請、自動扣繳信用卡款申請等多項新手任務，將活動任務結合遊戲化點數獎勵機制。

台中銀指出，凡完成上述指定任務，即可累積點數抽大獎，活動期間若留言祝福「台中銀生日快樂」還可輕鬆獲得點數，一同分享成立70周年喜悅，期望透過優質的金融服務及多樣的優惠活動，與客戶建立良好的互動關係。

因應支付方式與場景快速發展，台中銀持續開發多元且便利的支付工具，今年攜手「全支付」祭出的「你消費，我買單」的優惠活動好評延長中，凡於活動期間使用全支付首次連結台中銀帳戶、並完成單筆消費70元，即贈送全點70點做為回饋。

同時，台中銀持續落實ESG行動，為鼓勵多加使用數位金融服務、減少紙張耗費，參與「歡慶70勇闖數位金融島」活動並達成門檻，將為客戶種植一棵樹苗。同時，只要申請電子對帳單並於活動網頁登錄，即享超商商品卡50元，與客戶一同為地球盡一份心力。