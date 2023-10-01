一名男子表示，身邊有不少單身的男性朋友，頂大畢業、個性也好，卻沒有女友，反而是條件普通的女生都能交到很頂的男友，他說「男性出社會後找對象真是地獄難度」，貼文吸引女網友回應，多數人說找對象不光是看學歷及個性，聊不聊得來也是擇偶條件之一，「否則很難相處下去。」

原PO昨（9月30日）於論壇《Dcard》指出，觀察大學到出社會階段，男女差異愈來愈大，女生隨便都能找到條件比自己好的男生，男生找對象還可能因此灰頭土臉、頭破血流。他表示，身邊很多男性朋友，同樣學歷高、個性好，卻完全交不到女友，反而是外貌和學歷都普通的女生，都能找到條件很頂的男友。

原PO呼籲男生要好好提升自己，千萬不要把錢浪費在追求女生，因女生是用吸引而非追求，令他感嘆男性出社會後找對象難度如地獄。

觀點吸引女網友參與討論，「頂大男雖然高成就，但自我中心、說話不顧忌別人感受的不少，除非是崇拜他們的小女人類型，否則很難相處得下去」、「男生覺得不錯的男生，女生不一定覺得不錯」、「不少男生就是被『只要有好學歷好工作自然會有異性緣』的想法給綁死了，好像學歷和薪水就是免死金牌，不用打理外貌，不用學著和異性相處，也自然會有女生貼上來」、「不覺得女生找對象有比較輕鬆，女生要有自己的經濟能力是基本的條件，還要有好看的外表」。