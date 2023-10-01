今年中秋連假國旅人潮減少，甚至有飯店業者直言沒想過會這麼差。一名網友昨天表示，以前連假國內老街人潮摩肩擦踵的盛況不再，現在只剩一些老人在逛，好奇以前多到塞車的人潮都去哪，怎麼觀光景點變冷清了？文PO出後更有人分享，他這次去台南玩，人潮也是少到誇張。

原PO昨天（9/30）在PTT發文，中秋連假出遊，怎麼觀光景點變冷清了？以往每逢連假，台灣各大景點總會人擠人，這次中秋假期卻跟以往不同，人少很多，尤其是老街，摩肩擦踵的盛況不再，攤販前的人小貓兩三隻，剩老人在逛，年輕人不知道跑哪去了。

中秋連假國旅變冷清的消息一出，引起許多人共鳴，「清境人超少，旅遊品質超棒，店家超哭」、「我昨天晚上9點從台北出發去羅東夜市，一路雙向順暢，比平常周末同時間去還冷清」、「住宿真的太貴了，尤其連假所有住宿都直接翻倍，這次去台南人潮少到一個誇張」；還有人指出因為大家出國了，「日本都是台灣人」、「出國了啊，連我公婆不愛出國的，今年都出去了，因為台灣飯店貴到嚇屎人」、

但也有網友不認同，「是晚點才會熱鬧，勿造謠好嗎」、「裕隆城現在晚上8點多了，我還沒吃到晚餐，每一家都排滿人有夠哭」、「花博人滿到繞好幾圈」、「小琉球還是人擠人」。