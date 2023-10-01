內政部警政署9月底公布了2023年第一次巡佐及警員統調數據，基隆市調出人數高達40人、調入僅有3人；遭質疑調出人數接近半個分局的人力，可能影響勤業務。基隆市警察局10月1日表示，外調人數較多與基隆鄰近台北、新北有關，且人數與往年相較沒有太大差距。

依警政署公布今年第一次相關資料，基隆市調出1名刑事小隊長、8名偵查佐、40名警員，申請調入卻僅有3人。有員警形容這波統調猶如「逃難潮」。基隆市警察局人事室表示，今年統調申請調書的人數與往年相彷，並沒有太大變化。

行政院雖然在今年5月宣布警勤加給調高15％，但9月底警政署公布今年第一次巡佐及警員統調，請調離開與請調進基隆市的警員及巡佐，依然離多進少。基隆市警察局主任祕書蘇保安表示，這與基隆市周邊的環境及勤務性質有關。

蘇保安指出，基隆市附近是新北市、台北市，直轄市的基層員警每月的薪資會多出「繁重加給」，換言之，每月薪資會較基隆市的員警多出新台幣8千元到1萬元。在這樣的情況下，員警更希望能夠調動到雙北市。

另一方面，相較地方勤務，直屬警政署的相關機關，相關的勤務性質比較單純，因此部分比較資深的員警，往往會在積分達到一定程度後，申請轉調署屬機關服務。蘇保安認為，警察人員調動是正常現象，市警局都尊重同仁職業生涯的選擇權。

市警局指出，每年的第一次統調都是為了配合中央警察大學及警專的畢業生分發，因此通常調整的幅度會比較大，後續的核調人數就會少許多。有人認為基隆市警局今年調出的人數多，已經可以稱之為「逃難潮」了，但市警局人事室調出近年的統計人數，從2019年到2022年，基隆市警局每年請調出的員警人數都不少，從39人到55人不定，與今年相較，其實沒有變多。

市警局表示，雖然有40名員警請調離開，但這次調入3名警員，再加上警專畢業分發71名警員，再加上保一支援的14名警員，基隆市的警力尚足以應付各項勤務業需求。