台南市立委第2選區參選人陳昆和1日成立山區競選總部高喊「山海連線」，國民黨、無黨籍地方民代都到場力挺，前台南縣議長周五六痛批民進黨立委郭國文「割稻仔尾」搶周家在山區爭取的政績，郭國文稱參選以來不斷受造謠抹黑，否認搶功說詞。

無黨籍參選立委的陳昆和1日上午在玉井區中華路成立山區競選總部，無黨籍吳禹寰、周奕齊、前台南縣議長周五六與前立委周陳秀霞都到場，國民黨有台南市黨部主委林進旺、議員李中岑、盧崑福站台。非綠聯盟整合對抗郭國文。

周五六指妻子周陳秀霞擔任立委期間，爭取修建左鎮區內四座橋梁且在楠西區梅嶺設立合法的「果樹專區」，讓農民生計安穩，過程由兒子周奕齊監督完成。竟被郭國文拿去謊稱政績說嘴，這是欺騙選民的「割稻仔尾」行為。

周奕齊指出，陳昆和擔任議員問政，常以增加山區大型公共建設及福利為念，是值得支持的參選人。

陳昆和痛批，如今的執政黨被新潮流派系把持，第2選區需要一場公民覺醒運動，不要被政黨綁架，破除官商勾結的惡質現象。

陳昆和主張「山海連線」，強調未來進入國會，必將解決山區土地限建、路面開挖頻繁等各種生活機能問題，要求中央設定固定機制行銷農產品，保障農民生計。競總成立現場在2000名民眾齊聚高呼「當選」結束。

適逢中秋連假，郭國文勤跑社區烤肉攤，接觸到許多返鄉團圓青年，強調按步就班跑選舉，不受對手影響。

郭國文指對手抹黑「割稻仔尾」相當劣質，他強調，澄山1號跟民生橋改建經費皆來自2021到2026年中央管流域整體改善與調適計畫，計畫期間完全在自己任內，無法理解被説是上屆立委的功勞。楠西的果樹專區也是自己任內推動，認為對手找不到攻擊點，只能試圖抹黑消滅自己政績。