連靜雯上好友苗可麗節目。（楠軒工作室提供）

連靜雯與前師妹何依霈相見歡。（楠軒工作室提供）

多年沒拍戲的連靜雯，日前回老東家三立錄節目，在後台與演員好友相見歡，不僅與《白鷺鷥的願望》中飾演妹妹的張靜之，暌違7年首次見面，還被爆以前拍戲時大明星「高高在上」，走路都像有風在吹。前師妹何依霈則見到連靜雯就激動落淚，分享連靜雯當年暖心之舉，連靜雯笑說「真的嗎？我都忘了！」

連靜雯到三立錄節目，力挺好友苗可麗的《阿姐萬歲》，其Youtube頻道「女王小跟班」也捕捉她在後台與藝人好友們相見歡的真實花絮。只見連靜雯詢問苗可麗：「妳是不是有在我們頻道偷偷下廣告？為什麼每次有妳我們頻道點閱率都特別高？」苗可麗笑回：「偷偷下5萬而已啦！」兩人還討論是否要一起開個Youtube頻道，頻道名稱就可以叫「連麗(你)都在看」。

她在休息室也見到前經紀公司師妹何依霈，何依霈激動分享當年第一部8點檔《天下女人心》就是連靜雯帶她去試鏡，當時連靜雯教她很多試鏡和演戲要注意的小地方。正式開拍後，還專程帶她去選休息室的位子和衣櫃，特地安排在連靜雯的旁邊，以利就近照料。甚至連何依霈第一次與男演員拍吻戲，連靜雯還幫她特地和對方打招呼，暖心之舉都讓何依霈印象深刻「不敢忘記」，何依霈感性表示，當年連靜雯粉絲很多，去掃街活動、電視台門口都會有粉絲，她還專程跟粉絲說「這是何依霈，很棒的演員，你們也要一起支持她喔」，讓何依霈感動落淚表示：「我就謹記著，如果有一天有新人進到三立，我可能也會提醒他什麼事情，就是你提醒我的。」讓連靜雯聽了感動不已。

連靜雯在後台也遇到了《白鷺鷥的願望》中的妹妹張靜之，此劇已重播多次，兩人卻在殺青之後，至今7年都沒有合體過。聊起當年拍攝印象深刻的事，張靜之直覺地說：「靜雯姊就是女神啊！而且她有一種氣場，走過去後面都有風。」且爆料連靜雯當年暖心之舉，「那時候我要拍落水的災難戲，但我完全沒拍過，靜雯姐就問我有沒有保鮮膜、防寒衣，我都沒有，然後她就直接把她的全部給我！」連靜雯也笑說拍戲是上輩子的事情，自己現在都忘記了，「現在聽到也是覺得很感動他們都記得這麼小的事情，更開心看到大家現在都在發光發熱。」至於會不會想再過過戲癮，連靜雯笑回：「我不急！先上上通告聊聊天好了。」