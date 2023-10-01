海軍前顧問郭璽日前點名，被國造潛艦專案小組召集人黃曙光指控阻撓國造潛艦計畫執行，甚至將機密資料外流的立委就是藍委馬文君。對此，一名匿名政治記者（下簡稱媒體人）在其經營的臉書粉專《文翔政論》直批民進黨這波操作太下流，想把馬文君打成2024大選的共諜，要的就是「影射殺傷力」而已。

該媒體人今（1）日在臉書直言，民進黨這波操作太下流，想把馬文君打成2024大選的共諜，卻沒有直接對著她叛國行為的指控，要的就是「影射殺傷力」，唯一最明確指控是沒簽保密協定，還在委員會內抄寫資料。

該媒體人提到此事最大幻術，是黃曙光先說「有廠商沒拿到標案就把資料給了中國」，跟下一句「有立委為了蠅頭小利一直在搞」，兩句話在民進黨側翼網軍的嘴裡，突然變成「有立委為了蠅頭小利把資料給了中國」，然後開始順著郭璽的話，出征馬文君說她把資料給中國，把兩串指控併成一串，所有人還裝傻起鬨。

該媒體人也提到，郭璽一直說馬文君把資料送去「國外」，是哪個「國外」沒說清楚，但查新聞就知道是韓國，至於馬有沒有送資料，就看郭有沒有證據了。這波一搭一唱在操作「國民黨立委將潛艦資料送給中國」，每個人都知道發生什麼事，卻都不想講清楚，因為讓大眾有這樣的幻覺比事實還重要。

至於馬文君多次提案凍結預算，該媒體人直言，立委只有預算凍結與刪減權利，民進黨立委羅致政、王定宇跟無黨籍立委林昶佐也都提案凍結過潛艦國造10億元，「羅致政跟王定宇叛國嗎？」該媒體人強調，立委凍結預算目標是提醒行政單位要好好做事情，所以凍結只是警告，況且馬文君一個人提凍結案能阻擋潛艦國造？立院是國民黨過半嗎？沒民進黨同意能凍結一毛錢嗎？若監督的人都要被扣間諜、通敵帽子，然後被恐嚇威脅造謠，這樣怎麼監督政府？

「民進黨繼續跟著郭璽的論述走吧」，該媒體人預告，有時間他會再來整理海軍的大秘寶。