民進黨總統參選人賴清德1日南下台中連跑5場行程，下午首場出席中部醫師賴清德後援會成立大會，向醫界喊話打造健康台灣。（潘虹恩攝）

民進黨總統參選人賴清德1日南下台中連跑5場行程，下午首場出席中部醫師賴清德後援會成立。賴清德表示，醫界除了可以守護國人健康，也可以為了民主站出來，希望大家可以團結一起，並表示要和醫界一起打造健康台灣。

中部醫師賴清德後援會成立大會1日下午成立，現場聚集近千名支持者，搖旗吶喊。賴清德說，醫界的力量勢必會在這場選舉中發揮關鍵作用，身為醫界一分子，能得到醫界鼎力支持更感光榮，醫界要向台灣社會展現我們有決心、能力改變台灣命運。

賴清德說，他常在想，除了平時1年365天站在前線守護國人健康外，「醫界對國家、社會還能做什麼？」，人民對健保滿意度都超過90％，健保受到人民支持，醫護很重要；歷史上從日治時期到國民政府，醫界在推動台灣民主自由的運動中也都是站在第一線，醫界對國家貢獻除了醫療防護、防疫工程，也在國家面臨關鍵時刻，站出來守護國家主權，增進民主繁榮。

他說，台灣處在複雜國際情形中，必然會有人憂心、緊張，台灣到底是繼續往前走進國際？還是為了減緩壓力衝擊走回頭路？希望醫界前輩站出來堅定地向大眾說「團結在一起，團結就有力量」，應該要不怕威脅、恐嚇繼續往前走；醫界可以做且一定做得到，只要大家扛起應有的國家責任，國家就會愈走愈遠、愈穩、愈好。

賴清德也向大家喊話共同打造健康台灣。他說，國人平均餘命延長至81歲，不健康餘命卻也延長至8.4年，應要從制度面建立健康台灣，讓國人平均餘命延長多久，健康也延長多久；首先可以建立健康憲法，國家重大建設、政策不能違背健康原則，比如台中中火應更積極用再生能源取而代之，再來要積極提升醫療品質，改善醫界工作條件，並引進健康促進概念，讓健保永續。

他說，希望大家能團結，社會對醫界非常看重，醫界應該站出來守護國人健康，捍衛台灣主權、民主自由和人權。