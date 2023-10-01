巴黎奧運門票GET！中華隊拳擊好手林郁婷1日在杭州亞運女子57公斤級8強賽，以5比0擊敗泰國選手博芭（Porntip Buapa），闖進4強賽確定獎牌入袋，也一併帶走前往巴黎的門票。

上屆亞運奪銅的林郁婷首輪輪空，16強打退菲律賓選手佩特西奧（Nesthy Petecio）晉級8強，報了東京奧運落敗之仇。休息2天後再踏上擂台，林郁婷在3個回合都有取得優勢，確定連2屆亞運都能站上頒獎台。

「算是沒有給中華隊丟臉。」林郁婷走過混合採訪區時一旁的人遞給她一張放大版的巴黎奧運門票的紙，「目前走到這一步，一切都在計劃之中。」她解釋，每場比賽前當然都沒有保證穩贏，但自己都是拿出百分之百的態度去應戰，「今天贏了，先拿到資格，再來就是要把獎牌升級，這是目前最大目標。」

確定獎牌及奧運門票入袋，林郁婷在心情上也能稍稍放鬆一點，「目前已經先達到低標了，接下來就是要突破自己的高標，如同賽前所說的，我想要拚進頒獎台最高位置，我也相信我們做得到。」

林郁婷認為，現在女子拳擊各國實力都很堅強，每一場的對手實力都很強，「現在遇到的不是世界冠軍就是亞洲、奧運冠軍，沒有一定實力要拿到門票，難度很大。」

儘管在第2回合碰到些亂流，但林郁婷成功擋住對手猛攻，接下來要拚站上頒獎台最高位置，下一戰前她要再做些調整，修正細節。