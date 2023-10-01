謝姓男騎士與李姓女騎士於2018年在路竹區發生車禍，李女因為受傷，支出醫療費用27萬餘元，她主張此車禍造成其身心痛苦，要求謝姓男子賠償醫療、精神慰撫金等共上百萬元。李女不甘民事一審敗訴，再次上訴，但橋頭地院民事庭法官審理後認為李女提出此要求並無根據，因此判謝姓男騎士免賠。不得上訴。

李姓女騎士主張，她因為被撞導致重傷，且對方還超速，導致她受到重傷包含頭部外傷併右側顳葉及頂葉腦挫傷性出血、左側恥骨骨折等，除醫療費用27萬餘元外，她在接受治療時申請看護的費用2.9萬元，以及要求謝男賠償精神慰撫金100萬元，合計應賠償她130萬餘元。扣除已請領的強制汽車責任險保險金8萬1630元，謝男需賠償她121萬餘元。

謝男則指出，此車禍是對方逆向行駛所致，自己並無超速或違規。且此案在之前的橋院刑事訴訟附帶民事判決，已經判處他沒有過失。就算他有過失，他要負責的過失責任比例僅10％，對方要求的精神慰撫金也過高，法院應駁回李女的上訴。

法院審理後認為，之前的審理李女已經敗訴，理由雖然不同，但結論一樣，應該維持。法官審理後依民事訴訟法第436條之1第3項、第449條第2項、第78條駁回李女的上訴，謝男不用賠償李女。此案不得上訴。