烏來內洞森林遊樂區發生蜂螫事件，所幸3名傷者傷勢輕微。（民眾提供）

今（1）日有10人親友團前往新北市烏來區內洞森林遊樂區登山，一行人下午1時許在瀑布附近突遇蜂襲，其中2名女子及1名9歲男童遭到蜂螫，3人意識清醒能自行行走，由於未看見蜜蜂，無法確定蜂種。新北市消防局獲報，立即派遣救護人員攜帶抗過敏藥劑前往，將3名傷者送往新店耕莘醫院醫治，3人均未出現過敏反應，目前已無大礙。

新北市消防局第4大隊獲報後立即派遣烏來分隊人車趕往現場，並有高級救護技術員同行，到場見3人遭蜂螫，2名30多歲的女子分別被叮到背部、額頭和頭部，9歲男童則被叮到左肩及額頭，症狀均只有疼痛，無過敏反應，經現場處置及送醫後已無大礙。

據了解，事發山徑為通往瀑布必經之路，有不少遊客經過，消防局人員已通知林務局及派出所協助警戒，提醒遊客暫勿靠近，並將步道暫時封閉，避免其他遊客遭蜂螫。

消防局提醒，登山民眾遇蜂請切勿慌張或主動攻擊，應保持鎮靜，用衣服、背包或任何遮蔽物包覆頭頸，減少暴露部位，緩慢安靜地繞路而行，以免引起虎頭蜂群圍攻，如遭蜂螫傷後產生嚴重過敏應立即送醫。