有些人不喜歡表露內心的情緒，寧可獨自消化也不願說出口。大陸命理專欄「星座巫師」分享，獅子座、天蠍座、摩羯座和巨蟹座的人常把「沒事」掛在嘴邊，但其實心裡十分渴望有人能理解、關心自己，卻因為種種原因而不想說出口。

▎獅子座

獅子座擁有一顆王者之心，希望在所有人面前展現最好的一面，因此不會輕易示弱，就算受了傷也會咬緊牙關；然而獅子座內心也渴望被關心、呵護，只是不想顯得太矯情、太依賴別人，尤其說出「沒事」兩個字的時候，其實是在暗示需要陪伴、安慰，希望感受到身邊人的溫暖與愛意。

▎天蠍座

天蠍座不喜歡被看穿心思，所以總是保持神祕，不輕易說出真實想法，以防因此受到傷害，或失去掌控局勢的主動權，比起表達更喜歡用行動證明，只有這樣才能讓自己有更多的安全感和優勢，因此天蠍座並不是口是心非，只是需要多一點時間和信任才能打開心扉。

▎摩羯座

摩羯座雖然看起來沉穩理性，但內心也有情感需求，只是不太擅長表達，也不喜歡表露情緒，所以總是用模糊不清的話語暗示，有時甚至心裡都不清楚自己想要什麼，所以用「沒事」推託；摩羯座需要被理解、被尊重和被重視，給予他們滿滿的安全感和信任感。

▎巨蟹座

巨蟹座不喜歡把心事和困擾說出來，怕會因此被誤解或傷害，寧願把情緒隱藏在心裡，也不肯被人看見軟弱的一面。如果是巨蟹座的朋友或愛人，要懂得察言觀色，每當他們情緒低落時，不要問「怎麼了」，而是用溫柔的語氣和行動給予安慰和鼓勵，只要感受到真心，他們就會慢慢敞開心扉。