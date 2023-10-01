巴西亞馬遜地區正經歷罕見乾旱，水溫創下歷史新高，當地有100多條淡水豚在過去一周死亡。

亞馬遜河是世界上最大的水道，目前正處於旱季，河流裡的動物也受高溫影響。

據《CNN》10月1日報導，巴西科學部資助的馬米勞亞研究所（Mamirauá Institute）說，這些死亡的淡水豚於過去7天，在特費湖（Lake Tefé）中被發現。突然多隻淡水豚死亡很不尋常，研究所認為，相關現象與近來湖面溫度創紀錄和亞馬遜地區歷史性的乾旱脫不了關係，當地某些水點的溫度甚至超過了攝氏39度。

《CNN》巴西分局報導稱，研究人員和活動人士正試圖拯救當地河流裡倖存的淡水豚，將它們從郊區的瀉湖和池塘轉移到水溫較低的主河道中。然而，由於該地區地處偏遠，這一行動並不容易。

馬米勞亞研究所研究員對《CNN》說，把淡水豚轉移到其他河流並不那麼安全，因為在將動物放歸野外之前，必須核實是否存在毒素或病毒。

報導指出，亞馬遜地區的乾旱對經濟造成影響，亞馬遜州59個城市的水位低於平均水平，阻礙河流上的運輸和捕魚活動。據報，當局預計未來幾周的乾旱將更加嚴重，可能導致更多淡水豚死亡。