發現女方婚前有大筆貸款怎麼辦？一名男網友表示，在求婚前夕發現女友竟背負860萬元的房貸，雖然是她家人買房、會還款，但原PO還是擔心會連累到他，更自曝目前月薪30K，女友是57K。但文一PO出，他慘遭網友打臉，「該煩惱的是你的薪資吧」。

原PO日前在臉書「買房知識家 A你的Q」匿名發文，女友29歲，月薪約5萬7千元，求婚前夕才得知女友因為有軍公教貸款資格，所以幫家裡背了860萬左右的房貸，每月貸款都是女方家人負責，但原PO擔心，未來不確定性那麼大，如果這筆貸款日後沒人繳，變成女友要背負，不就會連累到他，獨自扛新房子的房貸，加上若生了小孩，又更無助。

原PO說，他目前31歲，月薪3萬元，手上股票、10年期滿儲蓄險、定存以及活存，資產約有175萬元。女友也曾答應他，若新房共同掛名，會幫忙負擔頭期款跟尾款，讓他糾結要婚前自己買，還是婚後共同掛名。

原PO猶豫婚前還是婚後買房的困擾曝光後，網友一面倒砲轟他，「女生幫家人買房是人家的事，不要介入」、「你要做的不是買房」、「該煩惱的是你的薪資，31歲才3萬」、「能力不到就想辦法提升收入，而不是去算計未來另一半的薪水」。