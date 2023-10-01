苗栗客運公司因駕駛人力欠缺，往返新竹與苗栗「5801」、「5803」兩路線共計6離峰班次，將在10月2日至10月31日實施減班。公路總局新竹區監理所苗栗監理站1日指出，將持續積極督導客運公司全面檢討排班模式，以維持基本民行。

苗栗監理站長蘇淑賢表示，5801車次為新竹-苗栗（經頭份、明德），原往返計有37班次，預計裁減由新竹發車9時30分、16時20分、19時40分以及由苗栗發車的14時20分、21時20分共計5個離峰班次，實施減班後5801路線往返仍有34個班次服務。

而5803車次新竹-苗栗（經竹南）原往返計有20班次，預計裁減由苗栗發車的17時35分班次，實施減班後5803路線往返仍有19個班次服務。此次裁減「5801」及「5803」合計6個離峰班次，仍保留尖峰班次。

蘇淑賢說，因應民眾有搭乘需求，苗栗監理站將持續積極督導客運公司全面檢討排班模式，以維持基本民行。