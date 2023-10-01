一名30歲陳姓背包客，在面對人生職場轉捩點時，決定放下煩惱並放空自已，心中萌生年少未完成的夢想「徒步環島」看台灣心願，於是雄心壯志從家鄉屏東出發沿西海岸線，一路向北行。

又餓又渴之際，卻發現在鄉下地方路邊全是農田，完全找不到超商的窘境下，行經臺中市政府警察局烏日分局麗水派出所，鼓起勇氣向員警詢問何處有便當店，恰巧副所長蕭銀柏正在準備同仁午餐，於是邀請入內一起享用，讓陳男歡喜不已，頻對員警表達感激。

陳姓背包客表示，頂著酷暑高溫與炙熱陽光，在11天內徒步走了300公里，即使腳底起水泡和破皮仍然堅持夢想，但走著走著卻肚子餓起來，路旁只有滿滿農田，找不到超商或便當店等，飢腸轆轆的他，只好走進路邊的派出所。沒想到熱情副所長邀請他坐下來一起享用午餐還準備水梨給他路上吃，讓他獲得滿滿感動的回憶。

副所長蕭銀柏表示因為派出所位於龍井區與彰化縣交界，買便當、外食不方便，於是決定一手包辦同仁午餐和晚餐。正巧準備炒飯，炒高麗菜、地瓜葉，菜脯蛋、絲瓜湯，見陳男疲憊不堪，連忙邀請入內補充體力並提醒其適時休息並補充水分，並注意自身狀況量力而行。

道別前，副所長還提供了道路指引、路線規劃與交通安全宣導，並替他加油與祝福。陳男感謝員警熱情關懷和溫暖的招待，興奮表示一定會完成徒步環島計劃。