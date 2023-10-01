新任龍潭分隊長莊易濃（右）上任。(桃市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市消防局第四大隊今天舉辦任分隊長佈達典禮，復旦分隊長由姜驎容接任，原分隊長莊易濃調往龍潭分隊就任分隊長一職，2位分隊長皆由基層做起，並已累積10多年內外勤消防實務工作經驗，第四大隊長郭百倫指出，藉由職務調動，培養基層幹部領導統御，期許兩人以身作則、公私分明，當同仁表率，守護市民生命及財產安全。

莊易濃由基層出發，中央警察大學消佐班二類結業後，歷經內外勤火災預防及災害管理工作，個性沉穩，在復旦分隊任內救災管理表現穩定，這次調任首席龍潭分隊長歷練領導管理職務。

姜驎容則在第四大隊擔任多年隊員及大隊幕僚工作，2018年運用勤餘取得中央大學土木工程學系碩士學位，熱愛學習的他，2021年至中央警察大學消防科學研究所再接再勵取得碩士學位後，於救災救護指揮中心及教育訓練科歷練，對分隊同仁日常戮力於火災預防、災害搶救及緊急救護等各項勤業務工作，也曾參與2018年敬鵬大火救災，近年協助推廣消防執勤工作安全及教育訓練不遺餘力。