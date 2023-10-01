展夢圓盃全國身心障礙輪椅舞暨運動舞蹈競技大賽今天開幕。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

第10屆「展夢圓盃全國身心障礙輪椅舞暨運動舞蹈競技大賽」1日在苗栗高中大禮堂舉行，由展夢圓關懷協會及苗栗縣體育會承辦，副縣長鄧桂菊表示，看到這麼多選手熱情參與運動，展現自信、活出精采，相當感動，也祝福他們能更上層樓，代表台灣參與更大的世界性比賽。

苗栗縣副縣長鄧桂菊、苗栗市長邱鎮軍、縣議員禹耀東同時也是展夢圓協會理事長、縣議員楊明燁等人均參加開幕式，鄧桂菊表示，今年參賽隊伍高手如雲，盛況可期，也希望藉由輪椅國標舞這一有意義的運動，加強對國際標準舞及國際輪椅舞蹈的認知及推廣。

鄧桂菊說，苗栗縣不落人後，全力培訓青少年標準舞選手，向下扎根，勇敢迎戰全國，放眼全世界。目前苗栗培訓的輪椅選手及青少年選手到全國各地參賽，成績優異，名列前茅。

另外，輪椅舞蹈2028年將納入身障奧運項目，苗栗縣積極推廣和培訓，鼓勵身障朋友勇敢走出來，展現自信，活出精彩，並呼籲各界給予掌聲與支持，讓選手們站上國際舞台，發光發熱，為國爭光。

上午輪椅舞競技大賽分為單人舞組、拉丁學生組、志工組、輪椅隊形舞等多個項目，參賽者無不卯足全勁展現自我平日的訓練成果，另外還有身障團體隊形舞比賽，來自全台各地多個身心障礙團體帶來精彩的表演。