南投縣信義鄉民陳才毅日前在玉山望高寮看見絢麗的七彩雲，開心的拍照並上網分享，網友驚嘆：「好夢幻！七彩雲下是嬰孩安詳的側臉。」網友嘖嘖稱奇，直呼：「人品真好。」氣象專家指出，雷雨胞雲頂冰晶因陽光折射導致，通常在高山才有機會拍下這樣的奇景。

陳才毅表示，當時他就在玉山望高寮山區，遠方雲層出現光彩奪目的彩虹雲，立刻拿起手機拍照記錄，並上傳臉書與朋友分享，網友一看留言：「好夢幻！七彩雲下是嬰孩安詳的側臉。」他再細看果然彩雲底下有一個「大北鼻」，像仰躺在雲朵上的嬰兒，尤其是眼睛、鼻子的輪廓唯妙唯肖，這樣的絕妙奇景真的很難得。

日月潭氣象站指出，近日南投山區天氣很好，能見度佳，依據作者拍攝的方位、時間研判，當時作者望向嘉義方向的高山雲層，因雷雨胞發展高度較高，雲頂上也有些冰晶，陽光經過折射後，就會出現七彩顏色的彩雲，這需要所處的位置地勢較高，通常都是在高山才有機會拍下這樣精彩的竟奇景，若在平地，彩雲會被雲層擋住，只能看見厚厚的雲而已。